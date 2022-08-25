Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил РФ

17:00 Источник: Lenta.ru

В России увеличится штатная численность военнослужащих Вооруженных сил (ВС). Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, он опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ вступит в силу с 1 января 2023 года.

«Установить штатную численность Вооруженных сил Российской Федерации в количестве 2 039 758 единиц, в том числе 1 150 628 военнослужащих», — говорится в документе.