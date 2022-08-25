Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил РФ
17:00 25.08.2022 Источник: Lenta.ru
В России увеличится штатная численность военнослужащих Вооруженных сил (ВС). Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, он опубликован на официальном портале правовой информации.
Документ вступит в силу с 1 января 2023 года.
«Установить штатную численность Вооруженных сил Российской Федерации в количестве 2 039 758 единиц, в том числе 1 150 628 военнослужащих», — говорится в документе.
НОВОСТИ
- 18:17 25.08.2022
- Суд избрал Евгению Ройзману меру пресечения в виде запрета определенных действий
- 18:01 25.08.2022
- Сбер представил образовательную онлайн-платформу Edutoria
- 17:52 25.08.2022
- Южная Корея обновит военные оперативные планы из-за северокорейской угрозы
- 17:30 25.08.2022
- Эстония будет добиваться исключения России из международных организаций
- 17:15 25.08.2022
- С начала года от ковида в мире умерло больше миллиона человек
- 16:45 25.08.2022
- ВЦИОМ: 47% россиян ждут, что Россия улучшит свои позиции в мире
- 15:55 25.08.2022
- Немецкий дипломат предложил выдавать россиянам визы в обмен на осуждение СВО
- 15:39 25.08.2022
- В Косово не будут откладывать запрет на сербские автомобильные номера
- 15:23 25.08.2022
- Режим ЧС из-за лесных пожаров ввели в Ухте
- 14:55 25.08.2022
- UBS: Еврозона уже вступила в рецессию
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать