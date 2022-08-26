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Несмотря на энергокризис в ЕС Норвегия не собирается снижать цены на газ - СМИ

11:55 26.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Норвегия не собирается снижать цены на природный газ для импортеров в странах Евросоюза, несмотря на энергетический кризис. О такой позиции в пятницу заявил министр нефти и энергетики королевства Терье Осланд газете E24.

«Работающие на норвежском континентальном шельфе нефтяные компании ведут деятельность на коммерческой основе», — сказал политик. По его словам, «правительство не будет навязывать бизнесу контракты на поставку газа с фиксированной ценой ниже рыночной».

Министр добавил, что Брюссель «20 лет назад сам отказался от практики долгосрочных контрактов в пользу спотового рынка», и теперь норвежская система «оставляет возможность компаниям заключать такие контракты, исходя исключительно из экономических интересов».

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