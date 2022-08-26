Несмотря на энергокризис в ЕС Норвегия не собирается снижать цены на газ - СМИ
11:55 26.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Работающие на норвежском континентальном шельфе нефтяные компании ведут деятельность на коммерческой основе», — сказал политик. По его словам, «правительство не будет навязывать бизнесу контракты на поставку газа с фиксированной ценой ниже рыночной».
Министр добавил, что Брюссель «20 лет назад сам отказался от практики долгосрочных контрактов в пользу спотового рынка», и теперь норвежская система «оставляет возможность компаниям заключать такие контракты, исходя исключительно из экономических интересов».
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