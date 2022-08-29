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Страны Балтии подготовили предложения по восьмому пакету санкций против РФ — СМИ

12:00 29.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Балтии подготовили для Еврокомисии конкретные предложения по восьмому пакету антироссийских санкций, они касаются энергетики, торговли и системы SWIFT. Об этом глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил в интервью изданию «Вельт», опубликованном в понедельник.

«Мы, по крайней мере, хотим, чтобы он (восьмой пакет санкций — прим. ТАСС) был принят как можно раньше. Мы уже внесли в Комиссию конкретные предложения по этому вопросу. Речь идет об энергетике, торговле, дальнейших ограничениях в отношении системы SWIFT, а также о том, чтобы внести в санкционные списки еще больше людей и организаций», — сказал дипломат.

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