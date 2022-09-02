В России впервые с 11 марта выявили более 50 тыс. заболевших ковидом за сутки
12:00 02.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 50 952 против 49 761 днем ранее. Об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
В стране выявили более 50 000 заболевших за сутки впервые с 11 марта. Всего с начала пандемии в РФ зарегистрировали 19 629 682 случая заражения.
Число летальных исходов возросло за сутки на 91 против 95 днем ранее, до 384 532, количество случаев выздоровления увеличилось на 37 012, до 18 672 586.
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