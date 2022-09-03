В Москве выявили 6 634 случая заражения коронавирусом за сутки
14:00 03.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 6 634 против 6 205 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в субботу.
Всего в столице с начала пандемии выявили 3 049 186 случаев заражения.
Число умерших из-за новой болезни в столице за сутки возросло на 34 против 32 днем ранее, до 45 249. Количество случаев выздоровления увеличилось на 6 248, до 2 821 727.
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