В Москве выявили 6 634 случая заражения коронавирусом за сутки

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 6 634 против 6 205 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в субботу.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 049 186 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице за сутки возросло на 34 против 32 днем ранее, до 45 249. Количество случаев выздоровления увеличилось на 6 248, до 2 821 727.