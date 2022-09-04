На Камчатке в месте, где погибли и пострадали туристы, продолжаются спасательные работы
09:15 04.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Группа из 10 туристов и двух гидов отправилась в поход 30 августа. 3 сентября девять человек начали восхождение на вулкан Ключевская Сопка, трое остались в лагере на высоте 3 300 метров. Шестеро альпинистов, поднимавшиеся на вулкан, погибли.
Поисково-спасательная операция осложняется погодными условиями: сильной облачностью, ветром до 15 метров в секунду и осадками на высотах. Температура воздуха в горной местности может опускаться до минус 9 градусов Цельсия.
Также готовится к вылету вертолет Ми-8 МЧС России с сотрудниками специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Камчатскому краю. «Оба борта планируют приземлиться на максимально дозволенной высоте, чтобы спасатели могли пройти дальнейшую акклиматизацию», — уточнили в ведомстве. Ночью 4 сентября в Усть-Камчатский район также направлена сводная наземная группа, в составе которой 15 спасателей.
В настоящее время в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю развернута круглосуточная горячая линия. По телефону 8 (4152) 30-10-99 родственники могут узнать информацию о ходе поисково-спасательных работ, а также в случае необходимости получить психологическую помощь. По факту гибели людей ранее возбуждено уголовное дело согласно ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).
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