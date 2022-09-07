Сбер и ДВФУ представили книгу «Глобальный атлас регулирования искусственного интеллекта»

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Сбер и Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) представили в рамках Восточного экономического форума книгу «Глобальный атлас регулирования искусственного интеллекта. Восточный вектор». Издание является одним из первых результатов деятельности Дальневосточного центра искусственного интеллекта.

В работе системно проанализировано регулирование искусственного интеллекта (ИИ) более 30 юрисдикций – лидеров в сфере ИИ, а также 16 международных организаций. Книга содержит детальный обзор регуляторного опыта как ведущих экономик мира, так и наиболее быстро развивающихся стран.

Отдельный акцент в издании сделан на Азии. Так, раздел «Восточный вектор» полностью посвящен особенностям регулирования ИИ в передовых азиатских странах и включает в себя авторские колонки экспертов-востоковедов. Благодаря уникальным компетенциям специалистов ДВФУ книга содержит материалы, которые ранее были доступны исключительно на национальных языках.

«Уже невозможно представить нашу жизнь без искусственного интеллекта, а безопасное развитие новых технологий – без грамотного регулирования, – отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. – Важно, чтобы законодательство не ограничивало эволюцию технологий ИИ и одновременно исключало риски причинения вреда человеку. Это издание позволит посмотреть на регуляторный опыт других стран, оценить сложившиеся подходы в правовом регулировании ИИ и поможет выработать концептуальный подход к благоприятному и эффективному регулированию ИИ на благо общества, а значит, и всех нас».

«Дальневосточный федеральный университет рад принять участие в научно-исследовательском проекте, направленном на изучение интеллектуальных технологий, – сказал и. о. ректора Дальневосточного федерального университета Борис Коробец. – Еще недавно совместно со Сбербанком мы создали научно-исследовательский и аналитический центр изучения вопросов регулирования использования ИИ, машинного обучения и других технологий, а уже сегодня он дает первые результаты. Восточный вектор давно является стратегической инициативой России и нашего университета. Мы установили взаимодействие с научными институтами и технологическими компаниями Китая, Малайзии, Вьетнама и других стран Восточной Азии».

В книге также проанализированы вопросы регулирования персональных данных, беспилотных автомобилей, здравоохранения, государственного управления. Авторы книги учитывали наличие в странах единых органов управления развитием технологий ИИ и анализировали консолидацию усилий национальных разработчиков. В работе также приведен анализ развития этики в сфере искусственного интеллекта.

Обложка и иллюстрации к книге были созданы с помощью нейросети Kandinsky, разработанной Sber AI и SberDevices. Kandinsky – это модель генерации изображений по текстовому описанию на русском языке.