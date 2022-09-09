0
0
86
НОВОСТИ

Венгрия поставила перед ЕС вопрос, следует ли сохранять санкции против РФ

21:20 09.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия поставила перед руководством Евросоюза вопрос о том, следует ли дальше сохранять антироссийские санкции, которые наносят больше вреда самой Европе. Об этом сообщил в пятницу венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, принимавший участие во встрече руководителей энергетических ведомств стран ЕС в Брюсселе.

«Я задал сегодня четкий вопрос еврокомиссару [по вопросам энергетики Кадри Симсон]: как долго Европейский союз намерен продолжать политику санкций [в отношении России]», — сказал он по итогам совещания на пресс-конференции, которая транслировалась в социальных сетях. Сийярто пояснил, что сделал это, поскольку политика санкций ЕС не оправдала ожиданий. По его словам, «санкции провалились», потому что военные действия на Украине продолжаются, а экономическая ситуация в Европе становится все хуже.

Венгерский министр с сожалением отметил, что ответа на свой вопрос от еврокомиссара не получил. «Я ожидал получить четкий ответ от Европейской комиссии, но, конечно, я его не получил», — указал Сийярто.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:00 09.09.2022
Большинство соседей Германии не хотят помогать ей с поставками газа в случае ЧС — Welt
0
22
21:42 09.09.2022
Первый день голосования в Москве прошел без нарушений
0
64
21:35 09.09.2022
Общественный штаб: Итоги первого дня выборов в Москве сравнимы с прошлогодними данными
0
72
21:30 09.09.2022
В первый день выборов в Москве онлайн проголосовало более миллиона человек
0
76
20:40 09.09.2022
Британский король Карл III присвоил старшему сыну Уильяму титул принца Уэльского
0
185
20:00 09.09.2022
Сын Саакашвили сообщил, что его отец считает ошибкой свой приезд в Грузию
0
223
19:20 09.09.2022
Все населенные пункты Харьковской области находятся под обстрелом со стороны ВСУ
0
276
18:40 09.09.2022
РФ может бесплатно отдать запасы удобрений развивающимся странам — Путин
0
325
18:00 09.09.2022
Финляндия не станет пересматривать решение об отказе выдать шесть человек Турции — ТВ
0
370
17:32 09.09.2022
Министры энергетики ЕС не согласовали потолок цен на российский газ — еврокомиссар
0
375

Возврат к списку