Венгрия поставила перед ЕС вопрос, следует ли сохранять санкции против РФ

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия поставила перед руководством Евросоюза вопрос о том, следует ли дальше сохранять антироссийские санкции, которые наносят больше вреда самой Европе. Об этом сообщил в пятницу венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, принимавший участие во встрече руководителей энергетических ведомств стран ЕС в Брюсселе.

«Я задал сегодня четкий вопрос еврокомиссару [по вопросам энергетики Кадри Симсон]: как долго Европейский союз намерен продолжать политику санкций [в отношении России]», — сказал он по итогам совещания на пресс-конференции, которая транслировалась в социальных сетях. Сийярто пояснил, что сделал это, поскольку политика санкций ЕС не оправдала ожиданий. По его словам, «санкции провалились», потому что военные действия на Украине продолжаются, а экономическая ситуация в Европе становится все хуже.

Венгерский министр с сожалением отметил, что ответа на свой вопрос от еврокомиссара не получил. «Я ожидал получить четкий ответ от Европейской комиссии, но, конечно, я его не получил», — указал Сийярто.