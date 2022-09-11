Мэр Собянин проголосовал онлайн на выборах муниципальных депутатов в Москве
14:25 11.09.2022
Московский мэр Сергей Собянин отдал свой голос на выборах муниципальных депутатов при помощи системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Как написал сам градоначальник в Telegram, москвичи привыкли к современным городским электронным услугам, например, с помощью голосования на «Активном гражданине» в мегаполисе решаются сотни небольших локальных и значимых общегородских вопросов.
По словам мэра, запуск системы электронного голосования позволил участвовать в выборах миллионам москвичей, которые прежде просто не ходили на выборы. Также система (ДЭГ) существенно усилила интерес к формированию муниципальных и государственных органов власти. «И это очень важно – важно самим формировать власть в городе», – добавил Сергей Собянин.
Напомним, выборы муниципальных депутатов проходят в 125 из 146 муниципальных образований Москвы. Как сообщил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, общая явка на голосование к 12 часам 11 сентября оставила 28,5%.
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