Способ продажи билетов на аттракцион «Солнце Москвы» изменен

15:13

Дирекция открывшегося накануне на ВДНХ аттракциона «Солнце Москвы» сообщила об изменении способа продажи билетов. Это связано с «возникшим огромным ажиотажем», объясняют представители компании.

«Чтобы обеспечить всем желающим достойный уровень посещения аттракциона мы в самое ближайшее время реализуем так называемую слотовую систему продажи — то есть число билетов на определенное время будет ограничено. В дальнейшем мы будем увеличивать эти слоты, а когда поток гостей нормализуется, вернемся на привычную систему продаж» — пояснили в управляющей компании.

Напомним, самое большое в Европе колесо обозрения «Солнце Москвы» начало действовать накануне, в запуске его работы приняли участие мэр Сергей Собянин и президент РФ Владимир Путин.