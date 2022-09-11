Способ продажи билетов на аттракцион «Солнце Москвы» изменен
15:13 11.09.2022
Дирекция открывшегося накануне на ВДНХ аттракциона «Солнце Москвы» сообщила об изменении способа продажи билетов. Это связано с «возникшим огромным ажиотажем», объясняют представители компании.
«Чтобы обеспечить всем желающим достойный уровень посещения аттракциона мы в самое ближайшее время реализуем так называемую слотовую систему продажи — то есть число билетов на определенное время будет ограничено. В дальнейшем мы будем увеличивать эти слоты, а когда поток гостей нормализуется, вернемся на привычную систему продаж» — пояснили в управляющей компании.
Напомним, самое большое в Европе колесо обозрения «Солнце Москвы» начало действовать накануне, в запуске его работы приняли участие мэр Сергей Собянин и президент РФ Владимир Путин.
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