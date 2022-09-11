Из-за сбоев в Луганске уже сутки не работает мобильный интернет

15:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мобильный интернет от оператора «Мобильные коммуникационные системы» (МКС) в Луганске (Луганская Народная Республика) почти сутки не работает у жителей города, передает в воскресенье корр. ТАСС.



Мобильный интернет перестал работать вечером в субботу. На 14:20 мск воскресенья возможности им воспользоваться также нет. Как уточнили ТАСС в пресс-службе МКС, это связано с техническими особенностями. «В связи с техническими особенностями предоставления услуг передачи данных услуга мобильного интернета временно недоступна», — отметили в компании.



Там уточнили, что остальные сервисы мобильной связи работают в штатном режиме. Когда точно возобновится возможность пользоваться мобильным интернетом, в пресс-службе уточнить не смогли.



