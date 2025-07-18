ЕС понизил потолок цены на нефть из России с $60 до $47,6 за баррель
15:12 18.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ЕС понизил потолок цены на нефть из России с $60 до $47,6 за баррель, а также ввел механизм, позволяющий гибко менять его значение. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС о принятии 18-го пакта санкций.
«Сегодняшним пакетом ЕС ограничивает доходы России в сфере энергетики за счет ряда различных мер. ЕС понижает ценовой потолок с $60 до $47,6 за баррель, чтобы он соответствовал текущим мировым котировкам, и вводит автоматический динамический механизм, позволяющий изменять уровень потолка в целях обеспечения его эффективности», — отмечается в документе.
НОВОСТИ
- 16:12 18.07.2025
- Трамп считает, что Украина должна перейти в наступление — WP
- 16:00 18.07.2025
- Запрет ЕС на импорт нефтепродуктов из нефти из РФ не касается США и еще 4 стран
- 15:32 18.07.2025
- Власти Индонезии заявили, что кот президента пользуется госохраной
- 15:00 18.07.2025
- Зеленский пытается посеять в Гане хаос с Украины — эксперт
- 14:32 18.07.2025
- Большинство турок выступает за обладание Анкарой ядерным оружием — опрос
- 14:12 18.07.2025
- Все заявления, подобные словам генерала НАТО о Калининграде, учитываются — Песков
- 14:00 18.07.2025
- Словакия, блокируя 18-й пакет санкций, достигла «хоть какого-то» соглашения с ЕК — МИД
- 13:32 18.07.2025
- РФ считает односторонние санкции ЕС незаконными — Песков
- 13:20 18.07.2025
- Страны G7, кроме США, намерены поддержать новый европейский потолок цен на нефть РФ — AFP
- 13:05 18.07.2025
- Задолженность населения по ипотеке в июне выросла на 0,6% после 0,5% в мае — ЦБ РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать