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ЕС понизил потолок цены на нефть из России с $60 до $47,6 за баррель

15:12 18.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ЕС понизил потолок цены на нефть из России с $60 до $47,6 за баррель, а также ввел механизм, позволяющий гибко менять его значение. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС о принятии 18-го пакта санкций.

«Сегодняшним пакетом ЕС ограничивает доходы России в сфере энергетики за счет ряда различных мер. ЕС понижает ценовой потолок с $60 до $47,6 за баррель, чтобы он соответствовал текущим мировым котировкам, и вводит автоматический динамический механизм, позволяющий изменять уровень потолка в целях обеспечения его эффективности», — отмечается в документе.

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