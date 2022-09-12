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Финальный розыгрыш машин и призовых баллов акции «Миллион призов» прошел в Москве

10:25 12.09.2022

В рамках акции «Миллион призов» в Москве провели финальный розыгрыш автомобилей и призовых баллов среди участников электронного голосования 9-11 сентября. 12 сентября были разыграны 96 тыс. 900 пакетов призовых баллов и 20 автомобилей. Как сообщают организаторы розыгрыша, пропорция выигравших сохранилась на том же уровне: 34-38% в зависимости от финальной цифры участников дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Напомним, все участники онлайн-выборов муниципальных депутатов в Москве получили специальные коды, которые участвовали в розыгрыше.

Победители были определены при помощи генератора случайных чисел. За процессом в студии телеканала «Москва 24» следил художественный руководитель московского Театра Луны и депутат Московской городской думы Евгений Герасимов.

Участники розыгрыша о победе узнают благодаря SMS, однако проверить свой код можно и самому, воспользовавшись сайтом www.ag-vmeste.ru.

Тем, кто победил, нужно до 26 сентября активировать свой код на сайте программы, после чего баллы будут начислены на счет.

Напомним, за три дня акции среди москвичей разыграли более 600 тыс. подарков, среди которых 100 автомобилей и призовые сертификаты номиналом от 3 тыс. до 10 тыс. баллов.

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