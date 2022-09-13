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Нефтяной резерв США сократился до показателей 1984 года — Reuters

10:32 13.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стратегические запасы нефти в США сократились до показателя в 434,1 млн баррелей, что является минимальным уровнем с 1984 года. Об этом со ссылкой на Министерство энергетики США сообщает во вторник агентство Рейтер.

По его информации, нефтяные запасы сократились на 8,4 млн баррелей за последнюю неделю.

Ранее агентство Блумберг отмечало, что США расходуют стратегический нефтяной запас быстрее, чем ожидалось, пытаясь сдержать цены на мировом рынке энергоносителей. Если Вашингтон и дальше будет придерживаться нынешних темпов продаж, то национальный резерв США может сократиться до 40-летнего минимума в 358 млн баррелей к концу октября, когда Белый дом планирует прекратить высвобождение. Еще год назад стратегический нефтяной запас, располагающийся в штатах Техас и Луизиана, содержал 621 млн баррелей.

Американский президент Джо Байден 31 марта объявил, что США будут высвобождать из своего стратегического национального резерва 1 млн баррелей нефти в сутки в течение полугода. При этом Минэнерго будет использовать доходы от продажи нефти для покупки энергоносителя и его пополнения в последующие годы.

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