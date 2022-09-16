В результате взрыва в здании генпрокуратуры ЛНР погибли генпрокурор и его заместитель
14:00 16.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генеральный прокурор Луганской Народной Республики (ЛНР) Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко погибли в пятницу в результате взрыва в здании Генпрокуратуры ЛНР в Луганске, подтвердил полковник МВД республики Виталий Киселев.
«Генпрокурор ЛНР Сергей Горенко погиб при взрыве СВУ (самодельного взрывного устройства — прим. ТАСС) в здании генпрокуратуры в Луганске. Сообщают, что в результате теракта погибла и его заместитель Екатерина Стегленко», — написал он в телеграм-канале.
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