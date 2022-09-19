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НОВОСТИ

Занятия «Разговоры о важном» являются обязательными для школьников — Минпросвещения

20:40 19.09.2022

Школьники обязаны посещать внеурочные занятия «Разговоры о важном», так как в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) внеурочная деятельность является частью образовательной программы. Об этом в понедельник сообщается в официальном телеграм-канале Минпросвещения РФ.

«В соответствии с ФГОС общего образования внеурочная деятельность является частью образовательных программ. Обучающиеся обязаны добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом занятия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что основной формат данного занятия — разговор или беседа с учениками и выставление оценок не предусмотрено методическими рекомендациями по реализации цикла занятий «Разговоры о важном». Эффективность проведенных занятий будет оцениваться обратной связью, полученной от учеников в конце проведения занятий. Домашние задания не предусмотрены в данном цикле занятий, отмечено в сообщении.

Еженедельные внеурочные занятия «Разговоры о важном» начались в школах РФ с 5 сентября. Они проходят по понедельникам.

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