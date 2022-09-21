ЕС может ввести седьмой пакет санкций против РФ из-за референдумов в Донбассе — портал
09:00 21.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европейский союз может ввести седьмой пакет санкций в отношении России в случае признания Москвой референдумов в Донбассе, но единой позиции среди стран-членов по этому вопросу нет. Об этом сообщает в среду портал «Юрактив» с ссылкой на неназванных официальных лиц Евросоюза.
По словам собеседников портала, под санкции в таком случае могут попасть лица, участвующие в организации и проведении голосования. Речь может также идти о новых секторальных санкциях. Ряд дипломатов ЕС при этом отметил, что шансы на принятие очередного пакета, по их мнению, невелики, новые ограничения может заблокировать Венгрия.
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