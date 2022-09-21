0
0
0
НОВОСТИ

ЕС может ввести седьмой пакет санкций против РФ из-за референдумов в Донбассе — портал

09:00 21.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейский союз может ввести седьмой пакет санкций в отношении России в случае признания Москвой референдумов в Донбассе, но единой позиции среди стран-членов по этому вопросу нет. Об этом сообщает в среду портал «Юрактив» с ссылкой на неназванных официальных лиц Евросоюза.

По словам собеседников портала, под санкции в таком случае могут попасть лица, участвующие в организации и проведении голосования. Речь может также идти о новых секторальных санкциях. Ряд дипломатов ЕС при этом отметил, что шансы на принятие очередного пакета, по их мнению, невелики, новые ограничения может заблокировать Венгрия.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

23:35 20.09.2022
Макрон: Совбез ООН должен принять в свои ряды новых постоянных членов
0
644
22:31 20.09.2022
Глава комитета Госдумы по обороне: Всеобщей мобилизации не будет
0
768
21:55 20.09.2022
Слуцкому не дали визу для поездки в США на сессию ГА ООН
0
673
20:55 20.09.2022
Торги британским фунтом Мосбиржа приостановит с 3 октября
0
601
20:51 20.09.2022
Сбер принял участие в международном форуме по информационной безопасности
0
600
20:05 20.09.2022
Пресс-секретарь Зеленского: После референдумов шансов на дипломатию не будет
0
755
19:25 20.09.2022
Спецкорпус и система охлаждения ЗАЭС повреждены обстрелами - администрация
0
661
18:17 20.09.2022
Применить российскую систему ДЭГ для голосования в ЛНР, ДНР "технически сложно" - зампред ЦИК
0
687
17:40 20.09.2022
Винер рассказала о готовности создать независимую от МОК российско-китайскую спортивную организацию
0
731
17:12 20.09.2022
Суд запретил Ройзману посещать митинги, демонстрации, шествия и пикетирования
0
726

Возврат к списку