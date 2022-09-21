Канцлер ФРГ призвал предоставить его стране место постоянного члена СБ ООН
10:20 21.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что его страна заслуживает места постоянного члена Совета Безопасности ООН. Об этом он заявил во вторник, выступая на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи всемирной организации в Нью-Йорке.
«Германия готова взять на себя большую ответственность — сначала как один из десяти меняющихся членов в 2027 и 2028 годах, а также как постоянный член в будущем», — сказал Шольц. «Я прошу вас поддержать нашу кандидатуру — кандидатуру страны, которая уважает принципы Организации Объединенных Наций, которая предлагает и стремится к сотрудничеству», — отметил он.
В то же время глава правительства ФРГ призвал к реформе Совбеза. «Мы должны адаптировать наши правила и институты к реалиям XXI века, — подчеркнул Шольц. — Слишком часто они соответствуют миру, каким он был 30, 50 или 70 лет назад. Это относится и к Совету Безопасности ООН». При этом канцлер указал, что «многообещающие, динамично развивающиеся страны и регионы Азии, Африки и Южной Америки должны иметь большее политическое влияние на мировой арене». «Это в наших интересах, поскольку формирует общую ответственность», — считает он.
«Национализм и изоляция не дают ответов на вызовы нашего времени. Больше сотрудничества, больше партнерства, больше участия — вот единственный разумный ответ», — резюмировал Шольц.
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