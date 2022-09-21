Президент Польши утверждает, что РФ должна выплатить Украине репарации

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Польши Анджей Дуда считает, что Россия должна будет выплатить Украине репарации. Такую точку зрения он изложил во вторник, выступая в ходе общеполитической дискуссии в рамках 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Россия должна выплатить Украине военные репарации, и ей придется это сделать», — утверждал польский лидер, добавив, что не может быть справедливости без компенсации. «Это касается как наших дней, так и нерешенных вопросов прошлого», — сказал он, намекнув на репарации, которые его страна рассчитывает получить от Германии. «Я говорю это как польский президент, президент страны, которая пережила страшный опыт Второй мировой войны, которая была сильно разрушена, потеряла 6 млн граждан, в том числе 3 млн граждан еврейской национальности», — отметил Дуда.