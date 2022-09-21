Путин заявил о готовности использовать все имеющиеся средства для защиты РФ, «это не блеф»

09:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия готова будет использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства для защиты своей территориальной целостности и своего народа, заявил президент России Владимир Путин в среду в телеобращении.

«В ход пошел и ядерный шантаж. Речь идет не только о поощряемых Западом обстрелах Запорожской АЭС, что грозит атомной катастрофой, но и высказываниях некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения — ядерного оружия», — сказал он.

«Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф», — подчеркнул Путин.