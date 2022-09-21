0
0
166
НОВОСТИ

Путин заявил о готовности использовать все имеющиеся средства для защиты РФ, «это не блеф»

09:40 21.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия готова будет использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства для защиты своей территориальной целостности и своего народа, заявил президент России Владимир Путин в среду в телеобращении.

«В ход пошел и ядерный шантаж. Речь идет не только о поощряемых Западом обстрелах Запорожской АЭС, что грозит атомной катастрофой, но и высказываниях некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения — ядерного оружия», — сказал он.

«Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф», — подчеркнул Путин.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:20 21.09.2022
Канцлер ФРГ призвал предоставить его стране место постоянного члена СБ ООН
0
33
10:07 21.09.2022
Студентов частичная мобилизация не коснется — Шойгу
0
113
10:05 21.09.2022
Ройзман отказался давать показания по делу о дискредитации ВС РФ
0
74
10:00 21.09.2022
Референдумы на освобожденных территориях не изменят природу конфликта на Украине — НАТО
0
94
09:57 21.09.2022
Шойгу назвал потери среди россиян в ходе СВО на Украине
0
108
09:37 21.09.2022
Запугивание и насилие в Донбассе со стороны Украины принимают варварские формы — Путин
0
138
09:35 21.09.2022
РФ поддержит решение Донбасса, Запорожской и Херсонской областей на референдумах — Путин
0
138
09:27 21.09.2022
Роза ветров может развернуться в сторону тех, кто ведет ядерный шантаж против РФ — Путин
0
176
09:23 21.09.2022
Россия использует для своей защиты все имеющиеся средства — Путин
0
175
09:22 21.09.2022
В России объявлена частичная мобилизация
0
408

Возврат к списку