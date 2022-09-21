Студентов частичная мобилизация не коснется — Шойгу
10:07 21.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Частичная мобилизация не затронет военнослужащих срочной службы, а также студентов вузов. Об этом заявил в среду министр обороны России Сергей Шойгу в интервью телеканалу «Россия-24».
«Ни о каких мобилизациях, призыву студентов, учащихся вузов речи не идет и идти [не может] ни при каких условиях. Пусть все спокойно ходят на занятия, учатся, никто их призывать, мобилизовывать не будет. <…> Что касается служащих по призыву, их это тоже не касается. Они не подлежат никакой мобилизации, направлению в зону проведения специальной военной операции», — сказал он.
По его словам, призывники продолжат служить на территории Российской Федерации.
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