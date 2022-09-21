В ходе частичной мобилизации будут призваны 300 тыс. резервистов — Шойгу
11:00 21.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в ходе объявленной в стране частичной мобилизации на службу будут призваны 300 тыс. человек.
«300 тыс. резервистов, которые будут призваны», — сказал он в среду.
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