РФ сейчас противостоит на Украине всей военной машине коллективного Запада — Путин

11:05

Российские военнослужащие на Украине противостоят всей военной машине коллективного Запада, заявил президент России Владимир Путин в среду в специальном телеобращении.

«Сегодня наши вооруженные силы, как я уже говорил, действуют на линии боевого соприкосновения, которая превышает тысячу километров, противостоят не только неонацистским формированиям, а фактически всей военной машине коллективного Запада», — сказал он.