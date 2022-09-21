РФ сейчас противостоит на Украине всей военной машине коллективного Запада — Путин
11:05 21.09.2022
Российские военнослужащие на Украине противостоят всей военной машине коллективного Запада, заявил президент России Владимир Путин в среду в специальном телеобращении.
«Сегодня наши вооруженные силы, как я уже говорил, действуют на линии боевого соприкосновения, которая превышает тысячу километров, противостоят не только неонацистским формированиям, а фактически всей военной машине коллективного Запада», — сказал он.
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