Мобилизации касается в первую очередь военнообязанных первого разряда — Картаполов

12:07 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что объявленная частичная мобилизация коснется в первую очередь военнообязанных первого разряда — солдат, сержантов, прапорщиков, мичманов до 35 лет и младших офицеров до 45 лет.

«У нас есть разряды военнообязанных, находящихся в запасе, их три. Первый разряд — это солдаты, сержанты, прапорщики, мичманы до 35 лет, а младшие офицеры до 45. Второй разряд — солдаты, сержанты, прапорщики, мичманы до 45 лет и младшие офицеры до 50. И третий — 50 и 55 лет [соответственно]», — сказал он журналистам в среду.

«Естественно, в первую очередь сейчас речь идет о военнобязанных первого разряда», — подчеркнул он, отвечая на вопрос ТАСС.