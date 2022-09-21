Будут сформированы новые части для усиления защиты госграницы РФ

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в среду сообщил о предстоящем формировании новых соединений и частей для усиления защиты госграницы и создания «оперативной глубины» на направлениях специальной военной операции на Украине.

«Будут сформированы несколько новых соединений и частей, которые в первую очередь будут предназначены для прикрытия государственной границы, а также для создания оперативной глубины на тех направлениях, где продолжается выполнение задач специальной военной операции», — сказал он журналистам.