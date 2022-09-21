0
0
244
НОВОСТИ

«Офицеры России» заявляют о готовности формирования добровольческих отрядов

12:11 21.09.2022

Представители региональных отделений общероссийской организации «Офицеры России» заявили, что готовы формировать добровольческие отряды. По словам председателя президиума организации, Героя Российской Федерации Сергея Липового, многие члены организации «уже сейчас выполняют задачи в рамках специальной военной операции по защите Донбасса». «Сегодня, после принципиального решения главы государства, это количество многократно возрастет. Мне активно звонят наши региональные отделения, заявляют о готовности формирования добровольческих отрядов. Беспрецедентное и бесцеремонное вмешательство коллективного Запада в вооруженный конфликт на стороне Украины не оставило России никакого выбора - без частичной мобилизации Вооруженных сил, общества - наш путь к победе был бы долгим и тернистым», - заявил Липовой.

По его словам, спецоперация в Донбассе переросла в противостояние со всем блоком НАТО и сейчас речь идет о безопасности России как независимого государства. «Противник слишком долго дергал за усы русского медведя, и он в итоге проснулся. Теперь мало никому не покажется», - заявил Липовой.

Утром 21 сентября глава РФ Владимир Путин обратился к россиянам и объявил о проведении в стране частичной мобилизации.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:32 21.09.2022
МИД Таджикистана заявил, что Киргизия нарушает договоренность об отводе войск от границы
0
16
13:20 21.09.2022
Снигиревский и Александровский округа включены в состав Херсонской области — ВГА
0
49
13:05 21.09.2022
Песков связал частичную мобилизацию с действиями стран НАТО против РФ
0
147
13:00 21.09.2022
Мобилизация может коснуться некоторых выпускников военных кафедр — Картаполов
0
131
12:32 21.09.2022
Будут сформированы новые части для усиления защиты госграницы РФ
0
160
12:20 21.09.2022
В Москве выявили 6 647 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
144
12:07 21.09.2022
Мобилизации касается в первую очередь военнообязанных первого разряда — Картаполов
0
271
12:04 21.09.2022
«Сильная Россия» уверена в поддержке решений президента трудовыми коллективами страны
0
172
12:00 21.09.2022
В России выявили 53 045 случаев заражения ковидом за сутки
0
151
11:32 21.09.2022
Британский премьер считает, что Россия должна покинуть Украину и выплатить компенсации
0
244

Возврат к списку