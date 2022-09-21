«Офицеры России» заявляют о готовности формирования добровольческих отрядов
12:11 21.09.2022
Представители региональных отделений общероссийской организации «Офицеры России» заявили, что готовы формировать добровольческие отряды. По словам председателя президиума организации, Героя Российской Федерации Сергея Липового, многие члены организации «уже сейчас выполняют задачи в рамках специальной военной операции по защите Донбасса». «Сегодня, после принципиального решения главы государства, это количество многократно возрастет. Мне активно звонят наши региональные отделения, заявляют о готовности формирования добровольческих отрядов. Беспрецедентное и бесцеремонное вмешательство коллективного Запада в вооруженный конфликт на стороне Украины не оставило России никакого выбора - без частичной мобилизации Вооруженных сил, общества - наш путь к победе был бы долгим и тернистым», - заявил Липовой.
По его словам, спецоперация в Донбассе переросла в противостояние со всем блоком НАТО и сейчас речь идет о безопасности России как независимого государства. «Противник слишком долго дергал за усы русского медведя, и он в итоге проснулся. Теперь мало никому не покажется», - заявил Липовой.
Утром 21 сентября глава РФ Владимир Путин обратился к россиянам и объявил о проведении в стране частичной мобилизации.
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