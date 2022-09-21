«Офицеры России» заявляют о готовности формирования добровольческих отрядов

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Представители региональных отделений общероссийской организации «Офицеры России» заявили, что готовы формировать добровольческие отряды. По словам председателя президиума организации, Героя Российской Федерации Сергея Липового, многие члены организации «уже сейчас выполняют задачи в рамках специальной военной операции по защите Донбасса». «Сегодня, после принципиального решения главы государства, это количество многократно возрастет. Мне активно звонят наши региональные отделения, заявляют о готовности формирования добровольческих отрядов. Беспрецедентное и бесцеремонное вмешательство коллективного Запада в вооруженный конфликт на стороне Украины не оставило России никакого выбора - без частичной мобилизации Вооруженных сил, общества - наш путь к победе был бы долгим и тернистым», - заявил Липовой.

По его словам, спецоперация в Донбассе переросла в противостояние со всем блоком НАТО и сейчас речь идет о безопасности России как независимого государства. «Противник слишком долго дергал за усы русского медведя, и он в итоге проснулся. Теперь мало никому не покажется», - заявил Липовой.

Утром 21 сентября глава РФ Владимир Путин обратился к россиянам и объявил о проведении в стране частичной мобилизации.