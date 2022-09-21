Песков связал частичную мобилизацию с действиями стран НАТО против РФ

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков связал объявленную в России частичную мобилизацию с тем, что РФ сталкивается с военным потенциалом НАТО.

В среду, отвечая на вопросы журналистов, представитель Кремля напомнил о своих словах, сказанных на прошлой неделе, о том, что о полной мобилизации речи не идет. «О том, как изменились условия в ходе специальной военной операции, рассказал в своем выступлении президент [РФ Владимир] Путин. Именно президент Путин рассказал о том, что фактически мы сейчас сталкиваемся с военным потенциалом НАТО и целого ряда других недружественных нам стран», — констатировал Песков.