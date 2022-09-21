МИД Таджикистана заявил, что Киргизия нарушает договоренность об отводе войск от границы

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киргизская сторона нарушает условия подписанного протокола об отводе войск от границы, укрывая воинские подразделения и технику в своих приграничных районах. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении МИД Таджикистана.

«Кыргызская сторона создает ложную видимость отвода войск и тяжелой военной техники от линии соприкосновения и укрывает их в приграничных населенных пунктах Лайлакского и Чон-Алайского районов Баткенской области Кыргызстана», — отметили в ведомстве.