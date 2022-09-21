Разговоров с иностранными лидерами перед обращением к гражданам у Путина не было — Песков
14:00 21.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин не проводил никаких телефонных разговоров с иностранными лидерами накануне своего обращения к гражданам. Об этом в среду журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Нет, не было телефонных разговоров вчера», — сказал Песков, отвечая на вопрос, проводил ли президент РФ какие-либо телефонные контакты с иностранными лидерами накануне своего видеообращения к гражданам.
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