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НОВОСТИ

Кабмин оперативно определит, кто будет иметь право на отсрочку от мобилизации — Песков

15:32 21.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ в кратчайшие сроки определит категории граждан, имеющие право на отсрочку от частичной мобилизации, сообщил в беседе с журналистами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Категории граждан, которым предоставляется право на отсрочку, определяются правительством РФ», — сказал Песков в среду. Отвечая на вопрос о том, когда появится такая информация, он добавил: «Это будет определено правительством, естественно, в кратчайшие сроки».

Говоря о том, сколько по времени может длиться мобилизация, представитель Кремля заметил: «В указе [президента РФ] о сроках не говорится».

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