Диаспоры поддержали упрощение выдачи гражданства служащим в Вооруженных силах России
17:01 21.09.2022
Представители сразу нескольких национальных диаспор, проживающих в России, поддержали принятие Госдумой закона об упрощенном предоставлении российского гражданства иностранцам, которые заключат договор о воинской службе по контракту. Например, по словам президента межрегиональной общественной организации «Киргизское единение» Абдыганы Шакирова, мигранты, которые приезжали в РФ 10-20 лет тому назад, стали здесь личностями и вырастили детей, которые родились в России. «Как им быть? Служить в той стране, где родители родились, или в той стране, где они сами родились. Я думаю, что правильно будет - это родина, вот для наших детей, которые родились в России, родина - это Россия», - говорит Шакиров.
Глава Союза таджикистанцев России Абдулло Давлатов также поддержал принятие документа. «Это дает очень много преимуществ. Чтобы получить заветный российский паспорт, они проходят через много процедур, теперь им будет проще. К тому же, они приезжают на заработки, и здесь у них открывается новая возможность», - считает Давлатов.
А председатель Всероссийского конгресса узбеков, узбекистанцев Ибрагим Худайбердиев говорит, что служба в российской армии и участие в спецоперации даст живущим в Москве мигрантам ряд преимуществ, например, упрощенный порядок получения гражданства РФ и денежные выплаты.
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