Из-за тайфуна более миллиона японцев получили указание эвакуироваться
09:30 24.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По данным местных властей, к настоящему времени в Сидзуоке указание эвакуироваться получили по крайней мере 1,08 млн жителей. Уровень угрозы в связи с ливневыми дождями в этом регионе страны был поднят до максимального. Местные спасательные службы предупреждают о постоянной угрозе оползней и разлива рек. По данным японского общественного телевидения, по крайней мере один человек погиб и трое получили травмы в одном из горных районов префектуры, где уже произошел сход оползня. За последние 12 часов в префектуре Сидзуока уже выпало более 400 мм осадков.
Тайфун «Талас» нарушил железнодорожное сообщение в западной, центральной и восточной части Японии, включая движение скоростных поездов.
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