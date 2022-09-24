Из-за тайфуна более миллиона японцев получили указание эвакуироваться

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более миллиона жителей префектуры Сидзуока в центральной части Японии получили к настоящему времени указание эвакуироваться из-за тайфуна «Талас», который движется вдоль тихоокеанского побережья страны. Об этом в субботу сообщило агентство Киодо.



По данным местных властей, к настоящему времени в Сидзуоке указание эвакуироваться получили по крайней мере 1,08 млн жителей. Уровень угрозы в связи с ливневыми дождями в этом регионе страны был поднят до максимального. Местные спасательные службы предупреждают о постоянной угрозе оползней и разлива рек. По данным японского общественного телевидения, по крайней мере один человек погиб и трое получили травмы в одном из горных районов префектуры, где уже произошел сход оползня. За последние 12 часов в префектуре Сидзуока уже выпало более 400 мм осадков.



Тайфун «Талас» нарушил железнодорожное сообщение в западной, центральной и восточной части Японии, включая движение скоростных поездов.



