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Прокуратура Москвы вновь предостерегла от призывов и участия в несогласованных акциях

09:46 24.09.2022

Представители прокуратуры Москвы в очередной раз предостерегают горожан об ответственности за призывы и участие в несогласованных акциях и митингах. По данным надзорного ведомства, в интернете призывают принять участие в массовой протестной акции, не согласованной с городскими властями. «Распространение подобных материалов в сети Интернет, социальных сетях, форумах и на иных интернет-платформах, вовлечение в противоправную деятельность пользователей сети Интернет, в том числе несовершеннолетних, а равно участие в незаконных акциях являются наказуемыми по действующему административному и уголовному законодательству», - сказано в сообщении.

По заявлению прокуратуры, участников несогласованных акций могут привлечь к административной ответственности по ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"), 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ), а также к уголовной ответственности по статьям 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ) и 212 УК РФ (массовые беспорядки), которые предусматривают до 15 лет лишения свободы.

Кроме того, также предусмотрена уголовная ответственность за привлечение несовершеннолетних на митинги. Также прокуратура обратила внимание родителей на то, что противоправные действия несовершеннолетних, могут стать основанием «для привлечения к административной ответственности родителей и иных законных представителей по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Напомним, в среду в Москве и некоторых других городах России состоялись несанкционированные акции, в интернете появились призывы выходить 24 сентября на новые акции. 

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