Глава ЕС согласен выдавать гуманитарные визы уклоняющимся от мобилизации в РФ - СМИ
10:35 24.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Я согласен с мыслью, что мы должны очень быстро взаимодействовать и координироваться, потому что эта частичная мобилизация — новый факт», — цитирует Мишеля издание.
Политик добавил, что он открыт для консультаций с коллегами по Евросоюзу на тему того, каким образом можно осуществить данную инициативу.
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