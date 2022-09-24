Глава ЕС согласен выдавать гуманитарные визы уклоняющимся от мобилизации в РФ - СМИ

10:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Европейского совета Шарль Мишель поддержал инициативу о выдаче гуманитарных виз россиянам, избегающим мобилизации. Его слова приводятся в опубликованном в пятницу интервью газете «Политико».



«Я согласен с мыслью, что мы должны очень быстро взаимодействовать и координироваться, потому что эта частичная мобилизация — новый факт», — цитирует Мишеля издание.



Политик добавил, что он открыт для консультаций с коллегами по Евросоюзу на тему того, каким образом можно осуществить данную инициативу.



