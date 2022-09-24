Глава МИД КНР назвал действия США в отношении Тайваня попыткой подорвать суверенитет
10:45 24.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«У США есть четкие политические обязательства перед китайской стороной по вопросу Тайваня. Из ранних можно назвать три китайско-американских совместных коммюнике, а из недавних — то, как нынешняя администрация многократно заявляла о том, что не поддерживает независимость Тайваня», — указал он. «Однако шаги США идут с этим вразрез, они пытаются нанести ущерб государственному суверенитету и территориальной целостности, мешают великому мирному воссоединению Китая и пытаются при помощи Тайваня управлять им», — приводятся слова Ван И в опубликованном в субботу сообщении МИД КНР.
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