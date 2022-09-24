Глава МИД КНР назвал действия США в отношении Тайваня попыткой подорвать суверенитет

10:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Действия США в отношении Тайваня являются попыткой подорвать суверенитет и территориальную целостность Китая. Об этом заявил член Госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Нью-Йорке на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.



«У США есть четкие политические обязательства перед китайской стороной по вопросу Тайваня. Из ранних можно назвать три китайско-американских совместных коммюнике, а из недавних — то, как нынешняя администрация многократно заявляла о том, что не поддерживает независимость Тайваня», — указал он. «Однако шаги США идут с этим вразрез, они пытаются нанести ущерб государственному суверенитету и территориальной целостности, мешают великому мирному воссоединению Китая и пытаются при помощи Тайваня управлять им», — приводятся слова Ван И в опубликованном в субботу сообщении МИД КНР.



