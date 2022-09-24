Выявлено более 2 млн фейков о частичной мобилизации и референдумах - Мизулина
11:50 24.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Информационные атаки усилились, [с 22 сентября] распространено 1,5 млн фейков о частичной мобилизации и около 640 тысяч фейков о референдумах», — сказала Мизулина. По ее словам, большая часть дезинформации распространяется с территории Украины, Эстонии, Литвы, Польши. В частности, по соцсетям активно распространяется фейк о том, что якобы Минэнерго РФ направит своих сотрудников для выполнения плана по призыву. «Еще одна дезинформация — это фейк о том, что в приграничных регионах РФ — Курской, Белгородской, Воронежской областях — мобилизация должна пройти в кратчайшие сроки — до 1 октября, упоминается некий комендантский час. Это тоже фейк», — сказала Мизулина.
Также появлялись недостоверные сообщения о том, что якобы в Москве план по мобилизации составляет 32 тыс. человек, а авиабилеты подорожали в сотни раз. «Также распространяется информация, что с началом мобилизации все звонки и сообщения граждан, особенно в мессенджерах, будут записывать и мониторить. Впервые с таким фейком столкнулись в 2017 году, и он периодически возобновляется. Еще одна провокация — якобы в Дагестане люди вышли против частичной мобилизации. На самом деле кадры с митинга в Иране», — сказала Мизулина. Также, по ее словам, распространялась информация о том, что на митингах в поддержку референдумов будут раздавать повестки. «Все это тоже не соответствует действительности», — сказала Мизулина.
Она также привела примеры фейков, связанных с проведение голосования на Донбассе.
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