Выявлено более 2 млн фейков о частичной мобилизации и референдумах - Мизулина

11:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киберволонтеры Лиги безопасного интернета за последние дни выявили 1,5 млн фейков о частичной мобилизации в России и порядка 640 тысяч недостоверных сообщений о референдумах по вопросу присоединения к РФ Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Об этом в субботу на брифинге сообщила директор лиги Екатерина Мизулина.



«Информационные атаки усилились, [с 22 сентября] распространено 1,5 млн фейков о частичной мобилизации и около 640 тысяч фейков о референдумах», — сказала Мизулина. По ее словам, большая часть дезинформации распространяется с территории Украины, Эстонии, Литвы, Польши. В частности, по соцсетям активно распространяется фейк о том, что якобы Минэнерго РФ направит своих сотрудников для выполнения плана по призыву. «Еще одна дезинформация — это фейк о том, что в приграничных регионах РФ — Курской, Белгородской, Воронежской областях — мобилизация должна пройти в кратчайшие сроки — до 1 октября, упоминается некий комендантский час. Это тоже фейк», — сказала Мизулина.



Также появлялись недостоверные сообщения о том, что якобы в Москве план по мобилизации составляет 32 тыс. человек, а авиабилеты подорожали в сотни раз. «Также распространяется информация, что с началом мобилизации все звонки и сообщения граждан, особенно в мессенджерах, будут записывать и мониторить. Впервые с таким фейком столкнулись в 2017 году, и он периодически возобновляется. Еще одна провокация — якобы в Дагестане люди вышли против частичной мобилизации. На самом деле кадры с митинга в Иране», — сказала Мизулина. Также, по ее словам, распространялась информация о том, что на митингах в поддержку референдумов будут раздавать повестки. «Все это тоже не соответствует действительности», — сказала Мизулина.



Она также привела примеры фейков, связанных с проведение голосования на Донбассе.



