Немцы все чаще описывают свое эмоциональное состояние словами гнев и бессилие - опрос
12:00 24.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В опросе, проводившемся с 16 по 23 сентября, приняли участие около 2,5 тыс. человек. По его данным, 41% респондентов подтвердили, что термин «гнев» применим к их текущему эмоциональному состоянию. Для сравнения: в мае 2020 года этот показатель составлял лишь 15%. В мае нынешнего года он был менее 30%. Кроме того, 42% сказали, что к их текущему состоянию подходит слово «неопределенность», 33% — «потеря контроля/бессилие» и 26% — «безнадежность/беспокойство».
Положительные термины для описания психологического состояния упоминались жителями ФРГ гораздо реже. Так, только 23% опрошенных заявили об «уверенности», 17% ощутили «благодарность», всего 7% «радость», а 5% даже указали на «защищенность». Все эти значения ниже, чем год назад. Такие показатели указывают на то, что настроение немцев становится мрачнее.
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