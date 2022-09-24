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Наблюдатель из ФРГ высоко оценил организацию референдума в Запорожской области

13:10 24.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"



Организаторы референдума по вопросу о вхождении Запорожской области в состав России сделали максимум из того, что можно было осуществить в ограниченный период времени. Об этом сообщил в субботу ТАСС наблюдатель из Германии, управляющий компанией Energie Waldeck-Frankenberg («Энерги Вальдек-Франкенберг») Штеффен Бруно Шаллер.

«Здесь люди организовывали все в очень ограниченный период времени, и мы видим, что они сделали максимум из того, что можно сделать в этих условиях», — сказал он.

«Все организовано максимально хорошо в существующих условиях», — подчеркнул наблюдатель.

Шаллер рассказал, что у него есть опыт в качестве международного наблюдателя. «У меня уже есть опыт в качестве международного наблюдателя. Я участвовал в прошлых выборах в Госдуму», — уточнил он.

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