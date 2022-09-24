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НОВОСТИ

Заявления ЕС поощряют участников экстремистских организаций - Пискарев

13:20 24.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз осуждением приговора обвиняемым в диверсии на газопроводе в Крыму оказывает поддержку участникам экстремистских организаций, заявил журналистам в субботу председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

«Евросоюз осудил приговор обвиняемым в прошлогодней диверсии на газопроводе в Крыму. Своими заявлениями ЕС оказывает поддержку участникам экстремистских организаций, в том числе признанных российским судом виновными в совершении диверсий на территории России. Это не только очередная попытка грубого вмешательства в наши внутренние дела, но и пособничество преступной деятельности», — сказал парламентарий.

По его словам, такие действия Евросоюза «подтверждают установку Запада любой ценой дестабилизировать ситуацию в ходе референдумов в республиках Донбасса». «Но они явно переоценивают свои возможности повлиять на волеизъявление граждан, прикрываясь насквозь лживой правозащитной тематикой», — подчеркнул Пискарев.

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