Заявления ЕС поощряют участников экстремистских организаций - Пискарев
13:20 24.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Евросоюз осудил приговор обвиняемым в прошлогодней диверсии на газопроводе в Крыму. Своими заявлениями ЕС оказывает поддержку участникам экстремистских организаций, в том числе признанных российским судом виновными в совершении диверсий на территории России. Это не только очередная попытка грубого вмешательства в наши внутренние дела, но и пособничество преступной деятельности», — сказал парламентарий.
По его словам, такие действия Евросоюза «подтверждают установку Запада любой ценой дестабилизировать ситуацию в ходе референдумов в республиках Донбасса». «Но они явно переоценивают свои возможности повлиять на волеизъявление граждан, прикрываясь насквозь лживой правозащитной тематикой», — подчеркнул Пискарев.
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