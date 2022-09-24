Даже под обстрелами жители ЛНР идут голосовать за вхождение в РФ

13:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жители Луганской Народной Республики (ЛНР) выходят из подвалов и под обстрелами идут голосовать, отдавая свой голос за вхождение в состав Российской Федерации, рассказала ТАСС в субботу советник главы ЛНР Анна Сорока.



«Действительно сейчас мотивирующий фактор, который заставляет людей выйти из подвалов, под обстрелами идти и отдать свой голос за любимое государство Россию, это вера в будущее, вера и надежда в то, что наши дети, наши внуки будут жить в большом, светлом, дружном государстве под защитой, прежде всего, великой русской армии, русского солдата, для которого принципы нравственности и гуманности были самыми важными», — отметила она.



