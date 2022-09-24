0
0
153
НОВОСТИ

Даже под обстрелами жители ЛНР идут голосовать за вхождение в РФ

13:30 24.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жители Луганской Народной Республики (ЛНР) выходят из подвалов и под обстрелами идут голосовать, отдавая свой голос за вхождение в состав Российской Федерации, рассказала ТАСС в субботу советник главы ЛНР Анна Сорока.

«Действительно сейчас мотивирующий фактор, который заставляет людей выйти из подвалов, под обстрелами идти и отдать свой голос за любимое государство Россию, это вера в будущее, вера и надежда в то, что наши дети, наши внуки будут жить в большом, светлом, дружном государстве под защитой, прежде всего, великой русской армии, русского солдата, для которого принципы нравственности и гуманности были самыми важными», — отметила она.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:30 24.09.2022
Более 17 массовых захоронений жертв украинской агрессии обнаружено в ЛНР
0
63
14:20 24.09.2022
За 4 дня 54 россиянина получили отказ во въезде в Польшу - погранохрана
0
78
14:16 24.09.2022
У здания Кунцевского военного комиссариата на улице Партизанской в Москве образовалась очередь
0
152
14:10 24.09.2022
Семьи мобилизуемых граждан в Курской области получат патронаж - глава региона
0
102
13:20 24.09.2022
Заявления ЕС поощряют участников экстремистских организаций - Пискарев
0
180
13:10 24.09.2022
Наблюдатель из ФРГ высоко оценил организацию референдума в Запорожской области
0
205
12:10 24.09.2022
На референдуме в Севастополе работают наблюдатели из США, Франции и Бразилии
0
345
12:00 24.09.2022
Немцы все чаще описывают свое эмоциональное состояние словами гнев и бессилие - опрос
0
308
11:50 24.09.2022
Выявлено более 2 млн фейков о частичной мобилизации и референдумах - Мизулина
0
284
10:45 24.09.2022
Глава МИД КНР назвал действия США в отношении Тайваня попыткой подорвать суверенитет
0
304

Возврат к списку