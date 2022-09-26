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В Европарламенте результаты выборов в Италии вызвали беспокойство

13:00 26.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заместитель председателя Европарламента (ЕП) Катарина Барли считает опасной победу правоцентристской коалиции на выборах в Италии. Об этом в понедельник сообщила газета «Вельт».

«[Лидер партии „Братья Италии“] Джорджа Мелони станет премьер-министром, чьими политическими моделями являются [премьер-министр Венгрии] Виктор Орбан и [экс-президент США] Дональд Трамп. Поэтому победа на выборах в Италии альянса правоцентристских партий вызывает беспокойство», — заявила Барли газете. «С ней автократы получают лоббиста в Совете [Евросоюза], в представительстве 27 стран — членов ЕС, чтобы бросать камешки в шестеренки механизма ЕС», — добавила она.

Правоцентристская коалиция в составе партий «Братья Италии», «Лига», «Вперед, Италия» набрала 44,53% голосов на выборах в итальянский Сенат (верхняя палата парламента) по итогам обработки более 90% бюллетеней. Такие данные указаны на сайте МВД Италии, исполняющего функции избиркома.

Основные соперники коалиции из левоцентристской Демократической партии фактически признали поражение, заявив, что будут представлять оппозицию.

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