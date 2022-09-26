0
0
166
НОВОСТИ

Американский посол потребовал от Сербии объяснить подписание соглашения с Россией

16:12 26.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посол США в Белграде Кристофер Хилл в понедельник потребовал от Сербии объяснений в связи с подписанным на полях Генеральной Ассамблеи ООН планом консультаций между МИД Сербии и России.

«Мы, конечно, хотели бы услышать объяснение того, что это за документ. Во время этой сессии ООН у США были хорошие переговоры с Сербией, мы услышали об этом документе только после этого и ожидаем объяснений по нему», — приводит заявление Хилла сербское агентство Танюг.

Ранее премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что республика оказалась под сильным давлением со стороны Евросоюза (ЕС) после выступления президента страны Александара Вучича на Генеральной Ассамблее ООН. Давление усилилось и из-за подписания плана консультаций между министерствами иностранных дел Сербии и России, который еще даже не имеет юридической силы, поскольку не был принят правительством Сербии.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:00 26.09.2022
Путин утвердил Красникова новым президентом РАН
0
30
16:32 26.09.2022
Орбан назвал снятие санкций с РФ условием для восстановления экономики Европы
0
95
16:00 26.09.2022
Путин в четверг пообщается с главами разведслужб СНГ — Песков
0
161
15:45 26.09.2022
Иностранные наблюдатели: Референдумы о вхождении в РФ новых областей проходят без нарушений
0
172
15:32 26.09.2022
Американский курс в отношении России становится все агрессивнее — Рябков
0
212
15:12 26.09.2022
В Тихом океане после извержения вулкана появился новый остров
0
230
15:00 26.09.2022
Напавший на школу Ижевска находился на учете в психоневрологическом диспансере
0
249
14:32 26.09.2022
Племянника Назарбаева приговорили к 6 годам лишения свободы по делу о хищениях
0
243
14:12 26.09.2022
Песков призвал крайне аккуратно относиться к «сливам» по теме мобилизации
0
295
14:10 26.09.2022
Сбер предупреждает о мошенничестве с якобы «белыми» военными билетами
0
314

Возврат к списку