Американский посол потребовал от Сербии объяснить подписание соглашения с Россией

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посол США в Белграде Кристофер Хилл в понедельник потребовал от Сербии объяснений в связи с подписанным на полях Генеральной Ассамблеи ООН планом консультаций между МИД Сербии и России.

«Мы, конечно, хотели бы услышать объяснение того, что это за документ. Во время этой сессии ООН у США были хорошие переговоры с Сербией, мы услышали об этом документе только после этого и ожидаем объяснений по нему», — приводит заявление Хилла сербское агентство Танюг.

Ранее премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что республика оказалась под сильным давлением со стороны Евросоюза (ЕС) после выступления президента страны Александара Вучича на Генеральной Ассамблее ООН. Давление усилилось и из-за подписания плана консультаций между министерствами иностранных дел Сербии и России, который еще даже не имеет юридической силы, поскольку не был принят правительством Сербии.