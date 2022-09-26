Американский посол потребовал от Сербии объяснить подписание соглашения с Россией
16:12 26.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Посол США в Белграде Кристофер Хилл в понедельник потребовал от Сербии объяснений в связи с подписанным на полях Генеральной Ассамблеи ООН планом консультаций между МИД Сербии и России.
«Мы, конечно, хотели бы услышать объяснение того, что это за документ. Во время этой сессии ООН у США были хорошие переговоры с Сербией, мы услышали об этом документе только после этого и ожидаем объяснений по нему», — приводит заявление Хилла сербское агентство Танюг.
Ранее премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что республика оказалась под сильным давлением со стороны Евросоюза (ЕС) после выступления президента страны Александара Вучича на Генеральной Ассамблее ООН. Давление усилилось и из-за подписания плана консультаций между министерствами иностранных дел Сербии и России, который еще даже не имеет юридической силы, поскольку не был принят правительством Сербии.
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