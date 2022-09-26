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НОВОСТИ

Путин утвердил Красникова новым президентом РАН

17:00 26.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин утвердил Геннадия Красникова новым президентом Российской академии наук (РАН). Указ главы государства опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

«Постановляю утвердить Красникова Геннадия Яковлевича президентом федерального государственного бюджетного учреждения „Российская академия наук“ сроком на пять лет», — говорится в тексте документа.

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