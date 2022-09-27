Цена газа в Европе поднялась выше $2 тыс. после заявления «Газпрома» о суде с «Нафтогазом»

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цена газа в Европе в ходе торгов во вторник ускорила рост до 19% и поднялась выше $2 050 за 1 тыс. куб. м на фоне заявлений «Газпрома» о возможных санкциях РФ в отношении «Нафтогаза Украины» в случае продолжения суда по транзиту российского газа в Европу, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $2 053 за 1 тыс. куб. м, или 206,49 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).