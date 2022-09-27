Цена газа в Европе поднялась выше $2 тыс. после заявления «Газпрома» о суде с «Нафтогазом»
19:20 27.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Цена газа в Европе в ходе торгов во вторник ускорила рост до 19% и поднялась выше $2 050 за 1 тыс. куб. м на фоне заявлений «Газпрома» о возможных санкциях РФ в отношении «Нафтогаза Украины» в случае продолжения суда по транзиту российского газа в Европу, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $2 053 за 1 тыс. куб. м, или 206,49 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).
НОВОСТИ
- 20:41 27.09.2022
- Король Саудовской Аравии назначил наследного принца премьер-министром страны
- 20:00 27.09.2022
- Основной угрозой для референдумов были украинские диверсанты — наблюдатель из Италии
- 19:47 27.09.2022
- На ВДНХ открылся резервный пункт мобилизации
- 18:40 27.09.2022
- В Японии отменили выступления Гергиева и Мацуева
- 18:00 27.09.2022
- Промежуточные результаты голосования на референдумах
- 17:54 27.09.2022
- Директор московской школы рассказал о решении добровольно мобилизоваться
- 17:32 27.09.2022
- Минобороны Дании направило фрегат в район утечек на газопроводах
- 17:12 27.09.2022
- Магистранты, окончившие специалитет после 2012 г., попадают под мобилизацию
- 17:00 27.09.2022
- Шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на маршрутах «Северных потоков» — ТВ
- 16:32 27.09.2022
- В РПЦ считают, что не стоит покупать свечи "Забудь меня военкомат"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать