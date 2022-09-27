Кадыров предложил всем желающим странам ввести против него самые жесткие санкции
22:00 27.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил всем странам, которые намерены угодить США, ввести одновременно против него самые жесткие санкции. Об этом он написал в своем телеграм-канале после очередного пакета санкций, введенного властями Новой Зеландии.
«Снова санкции. В этот раз Новая Зеландия. <…> Та самая, где я держу ничего, где храню ничто и где у меня многотысячная армия из никого. Давайте так, чтобы все страны могли дружно выслужиться перед США, объявите одновременно в один день самый жесткий пакет санкций против меня, все страны сразу. Пусть это будет Международный день санкций против Кадырова. И я буду его отмечать», — написал глава региона.
Кадыров также отметил, что он, как выходец из небольшого чеченского села, получает удовольствие от того, что его «боятся огромная страна-агрессор и его спутники».
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