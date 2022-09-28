Мэр Собянин рассказал о создании в военкоматах специальных групп для рассмотрения жалоб по вопросам призыва
15:34 28.09.2022
В Москве в военкоматах будут созданы специальные группы для рассмотрения жалоб по вопросам призыва. По словам мэра столицы Сергея Собянина, сейчас ряд ведомств заняты проверкой и уточнением персональных данных горожан. «С учетом поступающих жалоб граждан сотрудники московских военкоматов совместно с городскими службами провели дополнительную проверку и уточнение мобилизационных учетных данных военнообязанных, а также проверили уже разосланные повестки на соответствие требованиям Указа президента и приказов Минобороны России», - отметил градоначальник на своем сайте
По данным Собянина, результатам этой работы военкоматы разослали уведомления об отзыве повесток, выписанных на основании недостоверных или неточных учетных данных. По словам мэра, подобная работа будет вестись в постоянном режиме.
Также специальные группы для рассмотрения жалоб граждан по вопросам призыва 28 сентября были созданы в военкоматах.
Горожане могут обращаться с жалобами по поводу мобилизационных повесток по телефонам 122 и +7 (495) 777-77-77, где для работы по этой теме открылся специальный канал.
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