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РФ запросила заседание СБ ООН по диверсиям на «Северном потоке»

17:40 28.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская сторона запросила на 29 сентября проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН в связи с диверсиями на двух нитках трубопровода «Северный поток». Об этом сообщил в среду первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

«Россия запросила срочное заседание СБ ООН в связи с диверсиями против двух ниток „Северного потока“. Ожидаем его проведения завтра», — написал Полянский в своем телеграм-канале.

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