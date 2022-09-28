РФ запросила заседание СБ ООН по диверсиям на «Северном потоке»

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская сторона запросила на 29 сентября проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН в связи с диверсиями на двух нитках трубопровода «Северный поток». Об этом сообщил в среду первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

«Россия запросила срочное заседание СБ ООН в связи с диверсиями против двух ниток „Северного потока“. Ожидаем его проведения завтра», — написал Полянский в своем телеграм-канале.