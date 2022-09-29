В рамках БРИКС обсуждается идея создания общей валюты

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международное объединение БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) прорабатывает вопрос создания единой расчетной валюты. Об этом заявил в четверг посол по особым поручениям МИД России, су-шерпа России в БРИКС Павел Князев на дискуссии клуба «Валдай».

«В том числе обсуждается <…> идея возможности и перспективы создания общей единой расчетной валюты на основе валют стран БРИКС», — сказал он.