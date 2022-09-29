Расследовать ЧП на «Северных потоках» нужно при взаимодействии нескольких стран — Песков

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взаимодействие нескольких стран потребуется для расследования ЧП на «Северных потоках», сказал в беседе с журналистами в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В ответ на вопрос о том, будет ли Москва добиваться международного расследования произошедшего, он заметил: «Все будет зависеть от ситуации».

«Разумеется, здесь потребуется взаимодействие нескольких стран. В условиях, когда сейчас налицо острый дефицит общения и нежелание очень многих стран идти на контакты с нами в таких чувствительных областях, очень много вопросов возникает», — пояснил Песков.