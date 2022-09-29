ВС Украины ударили по вспомогательной инфраструктуре ЗАЭС, угрозы реактору нет — Балицкий
16:32 29.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинские военные нанесли удар при помощи беспилотного летательного аппарата по Запорожской АЭС (ЗАЭС), попадание пришлось на вспомогательную инфраструктуру, ядерному реактору ничто не угрожает. Об этом сообщил в четверг глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.
«Был сброшен беспилотник, попадание не в сам реактор, реактору ничего не угрожает, речь идет о вспомогательной инфраструктуре», — сказал он в эфире Первого канала.
«Пожарные выехали, в настоящее время заканчивают тушение, мне доложили о том, что вопрос не представляет большой опасности с точки зрения ядерной угрозы», — заверил Балицкий.
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