ВС Украины ударили по вспомогательной инфраструктуре ЗАЭС, угрозы реактору нет — Балицкий

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские военные нанесли удар при помощи беспилотного летательного аппарата по Запорожской АЭС (ЗАЭС), попадание пришлось на вспомогательную инфраструктуру, ядерному реактору ничто не угрожает. Об этом сообщил в четверг глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

«Был сброшен беспилотник, попадание не в сам реактор, реактору ничего не угрожает, речь идет о вспомогательной инфраструктуре», — сказал он в эфире Первого канала.

«Пожарные выехали, в настоящее время заканчивают тушение, мне доложили о том, что вопрос не представляет большой опасности с точки зрения ядерной угрозы», — заверил Балицкий.